Joaquin Phoenix vernoemt zoontje naar overleden broer River

River Phoenix was de oudere broer van Joaquin. Hij was op zijn achttiende een van de jongste Oscargenomineerde acteurs ooit, voor zijn werk in Running On Empty. Hij kreeg ook veel lof voor zijn rol in My Own Private Idaho uit 1991. De acteur overleed op zijn 23e aan een overdosis. Joaquin, die erg close was met zijn broer, heeft het verlies naar eigen zeggen nooit écht verwerkt.