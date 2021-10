Jochem Myjer nieuwe ambassadeur Wereld Natuur Fonds

,,We wonen in zo’n waanzinnig mooi land en we zien vaak niet meer hoe bijzonder onze natuur is. Daarom wil ik mij inzetten voor onze Nederlandse natuur”, laat Myjer weten. ,,Als ambassadeur wil ik zoveel mogelijk mensen weer een beetje meer verliefd maken op onze unieke natuur. Want als je ergens verliefd op bent, ga je er vanzelf zuinig op zijn.”

Myjer zag veel Nederlandse natuurgebieden recent van boven voor zijn nieuwe tv-programma Jochem in de Wolken, dat vanaf 15 oktober te zien is op NPO 1. ,,De Nederlandse natuur is van een indrukwekkende schoonheid: uitgestrekte heidevelden en zandverstuivingen, glooiende heuvels die wel Frankrijk lijken, een Waddenzee die in zes uur droogvalt, de indrukwekkende rivieren die uitmonden in de zee. En die miljoenen trekvogels die bij ons op bezoek komen om bij te tanken. Uniek hoor.”

Volgens Myjer moeten we de natuur wel meer ruimte geven. ,,Dan zien we spectaculaire resultaten zoals de terugkeer van de visarend of de boshommel. Het is toch geweldig dat we het tij zo kunnen keren dat zowel de mens als de natuur ervan profiteert. Daar wil ik zoveel mogelijk mensen enthousiast over maken.”

