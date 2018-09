Jochem Myjer speelt 36 shows in Carré

Lou Prince terug op de bühne in The Voice Senior; en met succes

31 augustus Het was vanavond de 63 -jarige Lou Prince die de coaches en het publiek bij The Voice Senior unaniem voor zich wist te winnen. Lou is een ervaren zanger, maar brak nooit echt door. Tijd om deel te nemen aan The Voice, dus. En met succes: met zijn vertolking van See you when I get there wist hij de coaches te overtuigen van zijn zangkunsten.