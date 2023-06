Jodie Comer stopt show na ademhalingsklachten door vervuilde lucht in New York

De lucht in New York is kennelijk dusdanig vervuild, dat Jodie Comer woensdag na tien minuten met de voorstelling Prima Facie is gestopt. De 30-jarige actrice stelde te kampen met ademhalingsklachten door de slechte luchtkwaliteit in de stad.

Woensdag werd bekend dat New York op dit moment de ongezondste stad ter wereld is. Er hangt een dikke laag smog rond de wereldberoemde gebouwen van Manhattan. Deskundigen roepen inwoners op om zo veel mogelijk binnen te blijven: 24 uur lang de vieze lucht van New York inademen, staat gelijk aan het roken van bijna vijf sigaretten. Oorzaak zijn de honderden bosbanden die woeden in de Canadese regio Quebec.

Scholen in New York hebben vanwege de vervuilde lucht buitenactiviteiten afgelast, maar de klachten blijken niet alleen buiten merkbaar. Actrice Jodie Comer, onder meer bekend van de serie Killing Eve en de film Free Guy, besloot zelfs tien minuten na aanvang te stoppen met de show omdat ze moeite had met ademhalen vanwege de slechte luchtkwaliteit.

De voorstelling is overigens niet afgelast, maar is uiteindelijk opnieuw gestart. Dani Arlington nam het stokje van Comer over.

Comer maakte in 2022 haar debuut op West End in de voorstelling en is sinds april dit jaar ook op Broadway te zien. In het stuk speelt Comer de rol van advocaat Tessa Ensler, die snel is opgeklommen en bekendstaat als een briljante kruisverhoorder. Een onverwachte gebeurtenis dwingt haar kritischer te kijken naar de patriarchale macht van de wet, waar de bewijslast en de moraal uiteenlopen.

