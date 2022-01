Joe Exotic uit Tiger King hoeft een jaar minder te brommen

Joe Exotic, wiens echte naam Joseph Maldonado-Passage is, werd in eerste instantie veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf wegens dierenmishandeling en het plannen van een moord op zijn aartsrivale Carole Baskin. Hij heeft dat altijd ontkend. De zaak werd opnieuw beoordeeld omdat een federaal hof eerder een fout had gemaakt.

De Tiger King-ster heeft toenmalig president Donald Trump al eens gevraagd om hem gratie te verlenen. Hij stelde toen in een brief dat hij aan een immuunsysteemstoornis lijdt en daardoor niet lang meer te leven heeft. In november van 2021 werd Joe Exotic opgenomen in een gevangenisziekenhuis. De medische toestand van de man, die lijdt aan een agressieve vorm van prostaatkanker, is flink achteruitgegaan, meldde de New York Post toen.