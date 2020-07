Joey is klaar met Gaby Blaaser: ‘Het is voor mij over en uit’

In de reünieaflevering van De Bachelorette, sinds vandaag te zien op Videoland, blijkt dat Gaby (34) en Joey (26) geen koppel meer zijn. Hoewel de twee in de uitzending emotioneel worden bij het zien van beelden uit Zuid-Afrika, stelt Gaby dat de twijfels die ze in het tropische oord had, bij thuiskomt werkelijkheid werden.



,,De afstand, misschien toch wel het leeftijdsverschil, mijn kinderwens’’, zegt ze. ,,Ja, ik denk dat we daar toch nog te veel in verschillen. En toen kwam corona. Toen heb ik de keuze gemaakt om mijn ouders te blijven zien”, aldus Gaby, die er dus niet voor koos zich met Joey te isoleren.



Joey is van mening dat hij er alles aan heeft gedaan om het te laten werken tussen hen. Daar haakt Gaby, die zelfs naar Limburg is afgereisd, op in. ,,Jij vertelde aan mij dat je contact had met andere vrouwen. Dat voelde heel naar.” Die ‘beschuldiging’ verwijst Joey naar het rijk der fabelen. ,,Dat was puur vriendschappelijk en dat heb ik je ook gezegd.”