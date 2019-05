‘Johan Cruijff speelde ook weleens een slechte wedstrijd’

Hij was oprecht boos. Commentator Jan Smit hield zich direct na het optreden van Madonna niet in. ,,Als we lachen om San Marino, dan moeten we ook zeggen dat dit wanstaltig slecht was. Als je 1 miljoen euro krijgt en dit laat zien, dan ben je het niet waard om op dit podium te staan. Dit was echt schandalig.’’



Smit, zelf zanger, verwoordde het gevoel van veel kijkers. De weinig toonvaste Madonna bracht – zwak uitgedrukt – een teleurstellende versie van haar klassieker Like a Prayer. ,,O, wat erg was het, verschrikkelijk’’, zegt voormalig Veronica-dj Erik de Zwart. ,,Ze had goed gekeken naar de show van Beyoncé op Coachella, maar dat was effe íetsje beter.’’



De Zwart was een van de velen die vielen over de prestatie van de wereldster, die de laatste tijd tijdens optredens een ooglapje draagt en volgende maand haar album Madame X uitbrengt. Daarvan deed ze zaterdagavond samen met gastzanger Quavo het nummer Future, dat ze dankzij technologische hulpmiddelen wel tot een muzikaal einde wist te brengen.



Veel belangrijker was haar boodschap, die nu een groot deel van de wereld ontging. Madonna, die naar verluidt 1 miljoen euro ontvangt voor haar optreden, maar ook veel eigen geld stak in de visuele show en een grote delegatie, stak in Tel Aviv haar nek uit. Ze had de organisatie een paar dingen niet verteld.