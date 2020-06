Johan Derksen: Ik heb totaal geen spijt van deze grap

Nadat Derksen een in de uitzending Akwasi in verband bracht met Zwarte Piet, werd hem van alle kanten racisme verweten. En de heren aan tafel namen eerst afstand van racisme, maar stelden even later ook dat ‘het in Nederland allemaal wel meeviel’. Het leidde tot een storm van kritiek, een boycot van de internationals en een oproep van bekende Nederlanders aan bedrijven en merken om niet meer rond het programma te adverteren. Prompt gebeurde er iets unieks: voor het eerst in de geschiedenis ontbrak een reclameblok. ,,Net als Studio Voetbal”, klonk het achter de schermen een tikje cynisch, een toon die past het programma als Bassie bij Adriaan. Maar de toon was anders. Ingetogener.

Dialoog

Harlequin wil vervolgens van Derksen weten waar de grap over Akwasi vandaan kwam. ,,Ik had nog nooit van Akwasi gehoord", legt hij uit. ,,Op een plein riep hij op tot agressie en geweld. Toen mocht hij later bij Beau het in andere woorden herhalen zonder tegengas. Ik dacht: Hoe is het nou mogelijk dat hij die discussie kaapt. Toen heb ik heel cynisch geroepen is die Zwarte Piet niet Akwasi.” Wel benadrukt hij: ,,Ik heb totaal geen spijt van deze grap, ondanks dat het een verkeerde grap is.”



De drie zaten, anders dan anders, ook buiten de uitzending dit weekend al bij elkaar: in het huis van Derksen in Grolloo. De Snor was verrast door het bezoek van Genee en Gijp. ,, Er waren onderling ook nog wat spanningen. We zijn een maandje langer doorgegaan en achteraf hadden we dat beter niet kunnen doen, haha”, zei Genee in zijn radiouitzending.