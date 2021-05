Johan Derksen stopt met tv: ‘Het gaat me tegenstaan’

,,Ik doe al 24 jaar hetzelfde kunstje, maar het gaat me tegenstaan. Ik betrap mezelf erop dat het steeds meer op de automatische piloot gaat’’, aldus Derksen.

In zijn biografie gaat hij uitgebreid in op zijn besluit en de rel die vorige zomer ontstond na zijn grap over Akwasi. Derksen was het oneens met de insteek van de beruchte racisme-uitzending van Veronica Inside en voelde zich aan tafel aangevallen door zijn eigen collega Wilfred Genee.

De analyticus wilde toen al stoppen met het programma, maar werd hoogstpersoonlijk teruggefloten door John de Mol, die hem aan zijn contract hield. Om niet als een geldwolf over te komen, leverde hij de helft van zijn salaris in: drie ton ging deels naar een hondenpension in Almere en naar de stichting van Casper van Eijk voor onderzoek naar alvleesklierkanker.

Weerzinwekkend

Bij Talpa rook Derksen aanvankelijk nog andere kansen. ,,Toen er vorig jaar niet meer gevoetbald kon worden vanwege corona, hebben wij de uren op tv gewoon volgeluld over de actualiteit van de dag. De directie van Talpa zag dat als een kans en wilde dagelijkse een show, na de Meilandjes. Ik zag dat zitten. Ik ben wel een beetje klaar met dat geouwehoer over Messi en Maradona. Alles wat gebeurt, is voorspelbaar. Maar René (van der Gijp) vond vijf avonden te veel en Wilfred (Genee) vond plotseling dat radioshowtje zo leuk. Ik vind het weerzinwekkend wat ze daar doen. Met ongelooflijk kutmuziek, Boulevard-achtige onderwerpjes en twee volwassen mensen die twee uur lang om Wilfred zitten te lachen. Maar goed, dat is zijn keus. Maar dan wordt het voor mij tijd om te stoppen. Ik heb geen zin meer om door te kabbelen.”

Derksen is rigoureus; ook de talkshows hoeven hem niet meer te bellen. ,,Ze hebben me graag aan tafel, omdat ik me overal mee bemoei. Dat geeft reuring, hè. Ik word geëxploiteerd. Het gaat me tegenstaan. Al die bekende Nederlanders in al die programmaatjes, ze blijven maar opduiken. Ik wil daar niet bij horen, maar ongemerkt gebeurt dat toch. Ineens zit je in Boulevard, en als ik jarig ben staat hier een camerateam van Shownieuws voor de deur. Dat wil ik allemaal niet, joh. Ik ga er nog twee keer zitten: om het boek van Michel en Antoinnette te promoten en het Bluesfestival Grolloo.’’

Voor alle duidelijkheid: Derksen moet nog wel even. Deze zomer zendt Veronica Inside dagelijks uit tijdens het EK voetbal (vanuit Slot Zeist) en de rest van sportzomer (vanuit Droomparken), en dan volgt nog een regulier seizoen tot de zomer van 2022. ,,Kan ik me prima voor opladen hoor, geen probleem, maar daarna is het over. Natuurlijk, iedereen die op tv verschijnt, is ijdel en hebberig. Maar ik heb zoveel andere leuke dingen te doen. Ik ga het niet missen.’’

Als klap op de vuurpijl komt Derksen in zijn biografie met nog meer nieuws: de kans is groot dat na ruim veertig jaar zowel zijn (lange) haar als snor eraf gaat. De kapper weer er al van. ,,Haararchitect, hè. Ja, ik heb met hem de afspraak dat het lange haar en de snor eraf gaan. Hij zit er al sinds 1971, toen ik uit dienst kwam. Maar ik ben zo ontzettend herkenbaar. Overal waar ik kom, beginnen ze tegen me aan te ouwehoeren. Ik snap dat. En als je zo graag met je kop op televisie wilt, moet je dat ook accepteren. Maar het lijkt me ook fijn om straks helemaal niet meer herkend te worden.’’

