Johan Derksen wordt ‘trouwe kijker’ van Marcel & Gijs, eerste show trekt 611.000 kijkers

Hoeveel zoet eet jij? Een week geen toegevoeg­de suiker kan wel 99 suiker­klont­jes schelen

In koekjes, chocolade en frisdrank, maar ook in pastasaus: toegevoegde suiker zit in meer producten dan je zou verwachten. Zo eten we onbewust (veel) meer suiker dan we zelf inschatten. Met de Nationale Suiker Challenge (5 t/m 11 juni) daagt het Diabetes Fonds alle Nederlanders uit om een week lang geen toegevoegde suikers te eten. Hoe pak je dat aan, en hoe houd je dat als echte zoetekauw vol?