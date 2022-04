Johan Derksen zegt te stoppen met Vandaag Inside: ‘Ik ben er klaar mee’

met videoJohan Derksen zegt per direct te stoppen bij het SBS6-programma Vandaag Inside , na zijn omstreden uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. ,,Ik kom langzamerhand tot de conclusie dat er geen ruimte meer is voor dit programma. De cancel- en woke cultuur is groot en is tegen ons.“

Het vertrek van Derksen betekent mogelijk ook het einde van het programma. Wilfred Genee gaf aan dat ze dan maar helemaal moeten stoppen, maar onduidelijk is of dat ook echt gebeurt. Daar wil Derksen in elk geval niet op wachten. ,,Nou, die beslissing neem ik daarvoor wel”, zegt hij. ,,Het is mijn schuld.”

‘Lik mijn reet!’

Derksen trok vanavond het boetekleed aan. ,,De enige die schuldig is, ben ik. Ik kom met een verkeerd verhaal en nuances die ik mij niet goed herinner. Het is een heel droevig verhaal, maar het ontaardde in een leuk verhaal voor in een café. Dat had niet moeten gebeuren.” Excuses die hij moest maken van Talpa maakt hij echter niet. ,,Ik neem het voor mijn rekening, maar aan wie moet ik nou mijn excuses aanbieden?”, vraagt Derksen zich hardop af. ,,We zitten hier onderhand een examen excuses maken te doen. Nou, lik mijn reet!”

Het is voor iedereen beter als ‘De Snor’ ermee ophoudt, zegt hij zelf. ,,Ik ben er ook klaar mee.” Derksen is door zijn uitspraken zijn programma op Radio West kwijtgeraakt en mogelijk gaat ook zijn theatertournee niet door. ,,Ik werk nu 20 jaar voor een radiostation en heb zo'n 600 Schouwburgen gedaan. Ik glijd één keer uit en ik word meteen geliquideerd. Ik ben overal ontslagen. Er is in Nederland geen plaats meer voor Johan Derksen. Ik geloof dat het voor alle partijen beter is als ik naar Grolloo ga en jullie mij hier niet zien.”

Dat betekent het einde van het programma, voegt presentator Wilfred Genee daar aan toe. ,,Samen uit, samen thuis.” Met het einde van Vandaag Inside heeft ‘de cancel-cultuur gewonnen’, aldus Derksen. ,,Het is een machtige beweging die steeds groter en erger wordt. Het enige onafhankelijke programma is door hen in duigen gevallen. Die georganiseerde golf van al die mensen die zogenaamd heel solidair zijn en heel verontwaardigd doen, daar heb ik geen zin meer in. Dat is het mij niet waard. Hier kan ik niet meer met plezier zitten.”

Incident in Grolloo

Aan het begin van de vermoedelijk laatste uitzending deed Derksen nog uit de doeken dat er een incident was voorgevallen bij hem thuis in Grolloo. De politie moest ter plaatse komen omdat er een spandoek was opgehangen met daarop de tekst ‘verkrachter’. Of dit tot een arrestatie heeft geleid, is niet duidelijk.

‘Jeugdzonde’

Derksen onthulde dinsdag in Vandaag Inside een ‘jeugdzonde’ waarbij hij in zijn tijd als voetballer na een met drank overgoten stapavond een door de alcohol bewusteloos geraakte vrouw naakt achterliet met een kaars tussen de benen. Daarop ontstond woensdag veel commotie, omdat het voorval niet alleen door veel mensen als schokkend werd ervaren, maar er in de betreffende uitzending ook smakelijk om werd gelachen.

Woensdagavond nuanceerde Derksen het verhaal enigszins door in het SBS6-programma te stellen dat hij de vrouw in kwestie niet met de kaars had gepenetreerd, maar hem op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet. Ook verklaarde hij dat hij met de anekdote voornamelijk de tijdsgeest van de jaren 70 had willen neerzetten en zich er nu dan ook voor schaamt.

Onderzoek OM

Het Openbaar Ministerie heeft ondertussen een onderzoek naar de uitlatingen aangekondigd. Talpa Network laat weten ‘ferm afstand’ te nemen van het verhaal van Derksen en de reactie van de andere mannen aan de tafel, die hier heel hard om moesten lachen. ,,Het is volstrekt ongepast om dit thema, dat zo extreem gevoelig ligt, in een lacherige sfeer te benaderen”, stelde Talpa Network. ,,Voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag moet dit een klap in het gezicht zijn geweest. Een stap terug in de tijd, waar juist de laatste periode eindelijk meer aandacht aan deze problematiek werd geschonken.”

Volgens Talpa hebben zowel Derksen als andere tafelheren René van der Gijp en Wilfred Genee aangegeven dat zij de zaak verkeerd hebben aangepakt. In de uitzending van woensdagavond was dit nog niet de mening van de mannen. Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media heeft over beide uitzendingen geen goed woord over. ,,Wat er in beide programma’s besproken is, blijft kwetsend en vernederend voor iedereen die te maken heeft gehad met seksueel geweld en voor hun naasten”, aldus Uslu.

Toekomst ongewis

Het voortbestaan van Vandaag Inside lijkt dus aan een zijden draadje te hangen. Kansspelbedrijf Toto liet eerder vandaag al weten per direct te stoppen als hoofdsponsor van het programma. ,,Toto neemt nadrukkelijk afstand van de verklaringen van Derksen, die voor slachtoffers van seksueel geweld uiterst kwetsend en neerbuigend zijn en waarin op geen enkele manier blijk wordt gegeven van empathie en mededogen”, laat het bedrijf in een verklaring weten.

Eerder besloot e-bikespecialist Stella Fietsen, een van de andere sponsoren van het programma, ook al de sponsoring stop te zetten. Stella zei zich te distantiëren ‘van wat er in die bewuste uitzending is voorgevallen’. Naast Toto en Stella Fietsen verliest Derksen ook zijn radioprogramma’s bij RTV Rijnmond, NH Media en Omroep West. Daar was hij wekelijks te horen in het programma Muziek voor volwassenen.

Omroep West laat weten de presentator niet meer op de zender te laten horen ‘uit respect voor alle vrouwen die ooit met seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting te maken hebben gehad’. ,,Het feit zelf en het nalaten van een kritische reflectie op zijn eigen gedrag zijn voor de omroep de redenen om dit programma te stoppen”, zegt hoofdredacteur Henk Ruijl.

