Johan Vlemmix wil Te land, ter zee en in de lucht terug op televisie

Gert Verhulst na tien jaar in het huwelijks­boot­je gestapt

13:57 Gert Verhulst (51) is onlangs in alle stilte in het huwelijksbootje gestapt met zijn partner Ellen Callebout (42). Ver weg van alle camera’s gaf de Studio 100-baas zijn jawoord tijdens een plechtigheid, vermoedelijk in Felix Pakhuis in Antwerpen.