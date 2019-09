John de Mol terug naar de rechter: Met Facebook valt geen afspraak te maken

Onthulling vervolg The Handmaid's Tale te zien in duizenden bioscopen, ook in Nederland

16:07 Na 35 jaar verschijnt morgen The Testaments (De testamenten), het langverwachte vervolg op The Handmaid’s Tale en dat wordt groots aangepakt. In Londen wordt een groot literair evenement georganiseerd waarop schrijfster Margaret Atwood inzicht biedt in haar nieuwe werk. Fans kunnen wereldwijd de bioscoop in duiken om het evenement te volgen, zo ook in meerdere bioscopen in Nederland.