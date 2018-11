John Legend verdedigt playbackende Rita Ora: ‘Ze moest wel’

,,Leuk weetje. We moeten allemaal playbacken tijdens de parade, omdat de praalwagens niet in staat zijn om aan de geluidseisen voor een live-optreden te voldoen. Ik hoop desondanks dat jullie er allemaal van genoten hebben", reageert John Legend op Twitter. Rita Ora is hem dankbaar voor de steun. ,,Dank je dat je dit opheldert. Al mijn shows zijn altijd 100 procent live.”



Ora krijgt ook steun van zangeres Simona Milinyte. ,,We weten allemaal dat Rita Ora kan zingen, dus wees niet zo snel met oordelen", twitterde ze. Ze wijt het aan technische problemen tijdens de tv-uitzending waardoor het beeld niet gelijk liep met het geluid. ,,Precies", reageert Rita. ,,Dat heb je juist. Je weet dat deze meid niet playbackt, dat is niet mijn ding. En laten we nu kalkoen gaan eten.”