John Mayer legt concert stil om flauwgevallen fan

De zanger zat midden in zijn liedje Slow Dancing in a Burning Room toen hij ontdekte dat er iets mis was. Hij stopte direct de muziek en vroeg of ze bij bewustzijn was. De menigte maakte vervolgens snel ruimte voor medisch personeel. De vrouw werd ter plaatse behandeld en in een rolstoel weggebracht. Mayer en zijn band verlieten op dat moment voor enkele minuten het podium. Toen hij hoorde dat ze weer oké was, speelde hij verder.