Johnny de Mol gaat door op tv, terwijl hij wordt beticht van mishandeling. Waarom trekt hij zich niet terug?

Allereerst een paar stevige verschillen tussen de zaken van Johnny de Mol (die tot drie keer toe zijn ex zou hebben mishandeld) en Lil Kleine (die zijn vriendin Jaimie Vaes zou hebben gemolesteerd): Lil Kleine is al onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek. Lil Kleine wordt al vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt de zaak van Lil Kleine zo serieus dat de rapper zelfs al twee keer werd opgepakt. En de artiest heeft al min of meer schuld bekend ook.