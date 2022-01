Johnny de Mol heeft vandaag een uur ‘geluisterd’ naar redactie Hlf8 vanwege ‘heel veel emoties’

Johnny de Mol heeft vandaag naar eigen zeggen een uur met de redactie van zijn talkshow Hlf8 gesproken naar aanleiding van het schandaal rond seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland . De presentator voelde dat er ‘heel veel emoties’ leefden bij zijn collega’s en heeft daarom geluisterd en vragen gesteld, vertelde hij vanavond in zijn show.

De Mol belegde het gesprek nadat hij had gebeld met Iva Bicanic, het hoofd van het Centrum Seksueel Geweld. Zij was de afgelopen dagen meermaals te gast bij Beau om de gebeurtenissen bij The Voice te duiden. Johnny vroeg haar wat hij het beste kon doen nu hij spanningen ervoer bij zijn eigen collega’s.

,,Ook bij mij op de redactie, waar veel vrouwen werken, waren er heel veel emoties’’, vertelde Johnny aan het begin van de uitzending. ,,Ik voelde dat hier ook heel veel speelde.’’ Bicanic raadde aan vooral naar zijn redactie te luisteren. ,,Dat is wat ik heb gedaan en dat was heel verhelderend en heel fijn’’, aldus Johnny over het gesprek. ,,Dat schept ook een enorme band met een redactie waar je een programma mee maakt.’’

Tafelgast Goedele Liekens vroeg zich af wat hij bijvoorbeeld verhelderend vond. ,,Nadat je een uur hebt geluisterd naar verhalen, voelde ik een soort rust’’, zei Johnny. ,,Toen konden we het weer hebben over het programma, over dingen die we vanavond moesten gaan doen, zonder dat het mensen te veel werd. Iedereen heeft even zijn zegje kunnen doen. En nadat ik had geluisterd, heb ik ook vragen kunnen stellen, die ik ook heb.’’

De talkshow van Johnny wordt gemaakt bij Talpa, het bedrijf van zijn vader John de Mol. Die werd vanochtend door een groep anonieme medewerksters aangesproken op zijn uitspraken in het programma Boos.

In het programma van Tim Hofman beschreef De Mol dat het voornaamste probleem rond de vermeende misstanden is dat vrouwen sneller aan de bel moeten trekken bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat kwam hem op veel kritiek te staan, aangezien hij dus niet benadrukte dat vooral de vermeende daders zich moeten gedragen.

Vrouwen die bij Talpa werken, plaatsten een grote advertentie in het AD met de tekst: ‘Beste John, het ligt niet aan de vrouwen’. De Mol liet vervolgens weten dat hij ‘volledig onbedoeld’ de indruk had gewekt dat hij de schuld van de misstanden bij de slachtoffers legt.

