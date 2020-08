Johnny de Mol maakt programma over dementie: ‘Dit vergeten we nooit meer’

De begroeting is op afstand, maar hartelijk. En het is er een van herkenning. Johnny de Mol maakt een handgebaar naar Hans Setz en zijn vrouw Judith. In restaurant La Lotteria in Amsterdam, waar de opnames nog vóór de coronatijd waren, zien ze elkaar voor het eerst weer. ,,Het is fantastisch om hier weer te zijn. Ik heb ernaar uitgekeken, terwijl ik niet wist wat er ging gebeuren’’, zegt Hans Setz (59).



Het zijn veelzeggende woorden van de man, die nog maar een handvol jaren geleden een vooraanstaande rechercheur was bij het politiekorps Noord- en Oost-Gelderland. Kerngezond, actief, echtgenoot en vader van twee volwassen kinderen, Jani en Alijn, nu respectievelijk 21 en 19 jaar. Tot alzheimer toesloeg, op z’n 56ste . ,,Dingen vergeten, sleutels, het overzicht kwijt op zijn werk. Ze dachten aan een tweede burn-out’’, vertelt zijn vrouw Judith. Het bleek erger: de ziekte van Alzheimer.



Drie jaar later vindt hij zichzelf terug in Restaurant Misverstand, een televisieprogramma waarin hij met acht lotgenoten het reilen en zeilen van een restaurant onder de knie moet krijgen. Van klanten verwelkomen en bedienen tot gerechten bereiden en toetjes maken. Vijf weken lang trokken ze met elkaar op onder leiding en begeleiding van chef-kok Ron Blaauw en Johnny de Mol. ,,Ik heb honderden sinaasappels geschild’’, vertelt Hans Setz. ,,Ik maakte toetjes.’’