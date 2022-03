Johnny de Mol over zijn tante Linda: ‘Ze is sterk, ze komt terug’

In de aflevering die vanaf aanstaande dinsdag te beluisteren is, gaat De Mol onder meer in op het effect dat het schandaal rond The Voice of Holland heeft op zijn familie.

In een eerste fragment van de podcast, dat zondag te horen was bij RTL Boulevard, vertelt De Mol openhartig over hoe het nu gaat met zijn tante Linda. Hij zegt onder meer dat zij veel schaamte voelt over wat er allemaal gebeurd is en dat hij als neef die pijn kan voelen. ,,Als je bedenkt wat Jeroen Rietbergen, de vriend van Linda, allemaal heeft gedaan, op een plek waar veiligheid gegarandeerd zou moeten zijn...”, zegt Johnny. ,,Ook zij is een slachtoffer. Zij is haar man kwijt, heeft half Nederland op haar dak gehad, werd gewantrouwd”, zegt De Mol tegen De Wild over alles wat er gebeurd is. Maar ze komt terug, weet Johnny. ,,Al kan ik me wel voorstellen dat ze met de gedachte speelt: heb ik nog zin om met een gouden koffer de trap af te lopen? Maar Linda is sterk, ze komt sterk terug”, aldus haar neef.