Johnny de Mol presenteert nieuwe SBS-show Ranking the Talent

In iedere aflevering wordt het publiek getrakteerd op tien acts, verdeeld in twee blokken. Het gaat om zangoptredens, dansvoorstellingen of variété-acts. Na iedere act geeft de publiekjury punten van 1 tot en met 10. Kijkers thuis moeten via een gratis app proberen dezelfde ranking te krijgen als de publieksjury. Dat geldt ook voor een twee duo’s bestaande uit bekende Nederlanders die in de studio meespelen.