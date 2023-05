Johnny Depp: ‘Er is veel fantasierijke fictie over mij geschreven’

met videoJohnny Depp noemt het merendeel dat de afgelopen jaren over hem geschreven is in de media ‘fantastische, gruwelijk geschreven fictie’.

Komt hij wel of komt hij niet? Lang was het woensdagmiddag onzeker of Johnny Depp zijn gezicht zou laten zien tijdens de persconferentie van de openingsfilm van het Filmfestival van Cannes. De aanwezigheid van Depp, die een langdurige rechtszaak uitvocht met zijn ex Amber Heard wegens vermeend huiselijk geweld, is in Cannes omstreden.

In het kostuumdrama Jeanne du Barry speelt de Amerikaanse acteur de Franse koning Louis XV en kon dinsdagavond rekenen op een minutenlange staande ovatie. Maar de directeur van het festival, Thierry Fremaux, moest zich een dag eerder verantwoorden over de keuze om Depp zo’n prominente plaats op het belangrijkste filmevenement ter wereld te gunnen. Zijn verweer: ,,Ik beoordeel hem op zijn prestaties als acteur. Dat hele proces heb ik niet gevolgd. Zoiets interesseert mij niet.”

Depp zelf hield de spanning er lang in. Terwijl zijn tegenspelers en regisseur Maiwenn al een half uur bezig waren met het beantwoorden van vragen verscheen hij pas aan de tafel. Met zonnebril op, een rechterhand vol zware ringen, hangend haar en een sikje waarmee hij zonder problemen een van de Drie Musketiers zou kunnen spelen. De vraag is of Depp op alle aantijgingen in zou gaan. Hij doet dat op zijn typische wijze met merkwaardige vergelijkingen.

Zoals de vraag hoe hij denkt over de mening van velen dat hij door zijn recente activiteiten in de rechtszaal niet op het festival thuishoort. Depp: ,,Tja, wat moet ik daar van denken? Mag ik van diezelfde mensen straks ook niet een Big Mac bij McDonald’s gaan eten? Ik ben hier om over een film te praten waar met veel liefde aan gewerkt is. Wat is daar mis mee?”

Later praat hij over de berichtgeving over zijn verleden. ,,Er is de laatste jaren zoveel fantasierijke fictie over mij geschreven dat ik het niet meer wens te volgen. Ik begrijp niet waarom mensen daar zo bezig mee zijn.”

Uitvoeriger praat Depp over de invulling van zijn rol als Louis XV. Hoe hij van zijn Franse taalcoach zijn mond in allerlei moeilijke bochten moest wringen om zijn Franse dialogen geloofwaardig kon uitspraken. ,,Gelukkig was iedereen op de set geduldig met mij. Hoewel ik soms wel het gevoel had dat ik tussen de regendruppels door moest lopen.”

‘Ik dacht dat ze mij per ongeluk hadden opgebeld’

Zijn medespelers zijn allemaal vol lof over zijn inzet. Waarom hij voor de rol werd gevraagd? Regisseur Maiwenn: ,,Ik had aanvankelijk wel wat oudere Franse acteurs op het oog, maar ik wilde een sexy tegenspeler. En dan kom je al snel uit bij Johnny, die overigens zeer geïnteresseerd is in de Franse cultuur. Daardoor wilde ik hem hebben.” Depp was erg verbaasd toen hij werd benaderd. ,,Ik dacht eerst dat zij mijn naam verkeerd hadden gespeld en mij per ongeluk hadden opgebeld. Maar het bleek bloedserieus te zijn.”

Voor Depp is de vertolking van Louis XV zijn eerste grote filmrol in drie jaar tijd. Voelt hij zich niet geboycot door Hollywood? De acteur houdt zijn schouders op: ,,Als ik alles moet geloven ben ik nu aan mijn zestiende comeback bezig. Maar ik ben nooit weggeweest. Ook covid heeft natuurlijk invloed gehad. Maar verder? Ik maak me helemaal niet druk over Hollywood. Ze zoeken het maar uit.”

Omstreden regisseur en hoofdrolspeelster

Rond de openingsfilm hangt meer controverse dan alleen de aanwezigheid van Depp. Ook het gedrag van de regisseur en hoofdrolspeelster Maiwenn Le Besco is omstreden. Zij trok onlangs in een restaurant een Franse onderzoeksjournalist aan de haren en spuwde hem in het gezicht had omdat hij een reeks artikelen had gepubliceerd over haar voormalige echtgenoot, regisseur Luc Besson, die door verschillende vrouwen van verkrachting was beschuldigd. Maiwenn gaf in een televisie-interview toe dat zij deze daad had verricht.

Tijdens de persconferentie in Cannes over Jeanne du Barry, waarin de intense verhouding tussen Lodewijk XV en zijn courtisane Jeanne du Barry wordt ontrafeld, liet Maiwenn, die ook zich menigmaal kritisch over #MeToo heeft uitgelaten, zich niet uit de tent lokken. ,,Ik lees geen kranten, luister niet naar de nieuwsstations en kijk niet naar televisie. Ik ben alleen met deze film bezig. Dat is op dit moment het belangrijkste in mijn leven.”

De goedkeurende blik waarmee Depp deze woorden aanhoorde, sprak boekdelen.

