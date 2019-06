Johnny Kraaijkamp: Martine Bijl was meer een cabaretière

In Het zonnetje in huis speelde Kraaijkamp tussen 1993 en 2003 de echtgenoot van Bijl. Zijn vader, John Kraaijkamp senior, was in die serie ook zijn pa. ,,In die tijd woonden hij en Martine in Breukelen en ik in de buurt, in Loosdrecht. Dus we reden altijd gedrieën naar de studio en tijdens die ritjes begon het maken van de grappen al. Vaak ook lekker impertinent. Vaak is het beeld van Martine dat het de dochter van een arts uit Amsterdam-Zuid was, maar ze was vooral ook een vrouw die een hekel had aan aanstellers. En daarvan heb je er nogal wat rondlopen in ons vak. Tegen hen kon ze nogal pittig uit de hoek komen, daar hield ik wel van.



,,Ik heb haar er rond de opnames van Het zonnetje in huis meermaals op moeten wijzen dat ze echt een goede actrice was. Zo zag ze zichzelf niet. Ik denk dat ze zichzelf meer als cabaretière beschouwde. Dat was ze, ook. Eén van de geestigste comédiennes waar ik ooit mee heb gewerkt en in elk geval veel geestiger dan veel van de dames die zichzelf tegenwoordig als cabaretière beschouwen. Ze was buitengewoon artistiek en veelzijdig. Dat bleek ook in haar atelier en haar tuin, waar ze zo graag mee bezig was. Maar net zo makkelijk sleutelde ze aan de scripts voor Het zonnetje in huis, zeker tijdens de eerste seizoenen. Zij, mijn vader en ik wisten exact wat we aan elkaar hadden.’’