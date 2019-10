Joker passeert binnen twee weken half miljoen bezoekers

Joker is niet alleen in Nederland een grote hit. Ook in de VS brak de film het afgelopen weekend bezoekersrecords. In dat land deed Joker weer een discussie oplaaien over geweld in films. Tegenstanders stellen dat de film zou kunnen aanzetten tot geweld. Ook Talpa-coryfee Gordon uitte deze zorgen nadat hij voortijdig de zaal had verlaten omdat hij de film te naargeestig vond.



De meeste bezoekers hebben echter louter lofuitingen voor de film, die oproept tot meer compassie voor verwarde mensen in de samenleving. Onder anderen regisseur Martin Koolhoven brak een lans voor Joker.

Joker won op het festival van Venetië een Gouden Leeuw en hoofdrolspeler Joaquin Phoenix wordt door vriend en vijand getipt voor een Oscar. In Nederland zijn voor zover bekend geen bioscopen die extra bewaking hebben ingehuurd.