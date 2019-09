Joker wint Gouden Leeuw van Filmfestival Venetië

Regisseur Todd Phillips had van tevoren geëist dat zijn film in de competitie van het oudste filmfestival ter wereld werd opgenomen. Zijn gok en zelfvertrouwen pakte dus goed uit.

De prijs lag in de lijn der verwachtingen, gezien de razend enthousiaste reacties die Joker in Venetië kreeg van pers en publiek. Ook Joaquin Phoenix die de titelrol speelt werd geprezen, maar hij greep naast de prijs als Beste Acteur. Die prijs ging naar de Italiaanse acteur Luca Marinelli voor zijn hoofdrol in het drama Martin Eden, een verfilming van de gelijknamige roman van Jack London, over een man die ondanks gebrek aan educatie een beroemd schrijver wordt.

De meest verrassende toekenning van de avond ging naar Roman Polanski, die de Speciale Juryprijs (de zilveren medaille) kreeg voor zijn film J’Accuse. Zijn vrouw, actrice en hoofdrolspeelster Emmanuelle Seigner, nam de prijs in ontvangst. Polanski reisde niet naar Italië af, bang om uitgeleverd te worden aan Amerika, wegens een oude verkrachtingszaak. Juryvoorzitter Lucrecia Martel had bij de opening haar bezwaren tegen de selectie van J’accuse geuit, maar zag kennelijk toch de kwaliteit van de film, over antisemitisme in het Franse leger in het einde van de 19de eeuw.