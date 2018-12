Jokertje uit Oh Oh Cherso wordt vader

Robert Minderhoud alias Jokertje uit de tv-serie Oh Oh Cherso verwelkomt binnenkort zijn eerste kindje. Dat laat de realityster weten via Facebook.

Samen met zijn vrouw Shana, met wie hij trouwde in 2013 via het programma Jokertjes Jawoord, wacht hij in volle spanning om voor het eerst vader te worden.

Minderhoud is al jaren af van zijn feestimago, en haalde in 2014 zijn hbo-diploma in Facility Management aan de Haagse Hogeschool. ,,Ik wil af van het feest- en drankimago. Ik heb laten zien dat ik het kan. Het is een soort statement: ik ga het bedrijfsleven in,” liet hij toen weten.