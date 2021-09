Jolie: samenwerking van ex-man Pitt met haar misbruiker deed pijn

Angelina Jolie zegt in het verleden misbruikt te zijn door de inmiddels veroordeelde zedendelinquent Harvey Weinstein. De actrice vertelt dat hij ooit aanstalten maakte, maar zij daar niet op in ging. Dat Brad Pitt, destijds de man van Jolie, later met de voormalig Hollywood-producent samenwerkte deed haar pijn.

,,Het mag geen verrassing zijn: Harvey Weinstein”, zegt de actrice in een interview met The Guardian als haar gevraagd wordt wanneer en door wie ze zich voor het eerst niet gerespecteerd voelde in de filmwereld. ,,Ik werkte met hem toen ik nog jong was”, refererend aan de film Playing By Heart waar ze op 21-jarige leeftijd in te zien was.

Hoewel de actrice niet echt in detail wil treden, noemt ze het voorval met Weinstein wel misbruik. ,,Het was meer dan alleen avances maken. Het was iets waar ik aan moest ontkomen. Ik bleef weg en waarschuwde mensen over hem. Ik vertelde Jonny Lee Miler, mijn eerste man, om het ook aan anderen te vertellen: ‘Laat meisjes niet alleen met hem zijn’.”

Brad Pitt

Jolie kreeg later nog een aanbod om in een film van Weinstein te spelen, maar sloeg dat af. ,,Ik zei nee omdat hij erbij betrokken was. Ik associeerde mezelf nooit meer met hem en werkte ook niet meer met hem samen. Het was moeilijk voor me toen Brad dat wel deed”, verwijzend naar de film Inglourious Basterds uit 2009 die mede door het bedrijf van Weinstein werd geproduceerd.

Later benaderde Pitt de producent nog een keer zelf voor een samenwerking, dit keer voor de thriller Killing Them Softly uit 2012. Jolie kreeg daardoor het gevoel dat haar man het misbruik dat zij had ervaren bagatelliseerde. ,,We hebben er ruzie om gehad, natuurlijk deed dat pijn.”

