Jon van Eerd breekt na twintig jaar met Harrie Vermeulen: ‘Tranen begonnen te lopen’

,,Zeg nooit nooit”, met die tekst houdt Jon van Eerd nog een slag om de arm. Maar voor nu is Zo vader, zo zoon de laatste show waar zijn bekende typetje Harrie Vermeulen in voor komt. Hij begon er in 2002 mee in de voorstelling Tel uit je winst. Daarna volgden er vijftien shows waarin Jon in allerlei gedaanten voorkwam.



,,Harrie heeft echt even een rustpauze nodig en ik ook wat dat betreft”, vertelt Van Eerd over zijn besluit. ,,Ik deed jaar in jaar uit een nieuwe productie. Nu is het tijd om even pas op de plaats te maken. Ik denk dat het voor mij tijd is om ook weer eens wat anders te doen.”



Van Eerd deelde anderhalve week geleden het nieuws met de cast van de voorstelling. ,,Dat was heftig. Toen begonnen de tranen wel te lopen. Het is toch een alterego waar ik jarenlang veel plezier aan heb beleefd en ook de mensen in de zaal. Harrie is een begrip geworden.”

Een beetje spijt

De komende maanden kunnen fans van Harrie nog afscheid nemen van het typetje in Zo vader, zo zoon. ,,Als ik een paar voorstellingen heb gespeeld, zal ik ongetwijfeld weer een beetje spijt hebben. Maar het is goed zo”, zegt Van Eerd die het zelf overigens niet rustiger aan gaat doen. ,,We gaan absoluut door met het maken van dit soort humoristische producties. Ik zal altijd blijven spelen regisseren en schrijven. Ik vind het hartstikke leuk om ook weer andere projecten te doen.”

De première van Zo vader, zo zoon, is op 30 oktober in het Zaantheater in Zaandam. Daarna is de voorstelling tot april 2023 in verschillende theaters te zien. Kaartverkoop gaat via harrievermeulen.nl. Naast Van Eerd speelt onder anderen Nandi van Beurden mee. Zij won vorig jaar het televisieprogramma Op zoek naar Maria, wat haar de hoofdrol in The Sound of Music opleverde.

