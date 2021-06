Jon van Eerd laat alter ego Harrie Vermeulen weer los op het podium

‘Een Huis Vol’-familie Jelies verwelkomt negende kind

8:09 Het huis van de familie Jelies uit Tollebeek is sinds gisteren nog wat voller: via Facebook maakt de familie - bekend van het tv-programma Een Huis Vol- de geboorte van hun negende kind bekend. Dochter Johni is zondagmiddag om 14.02 uur geboren.