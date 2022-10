Jongen uit omstreden livestream Bilal Wahib wordt nog steeds gepest: ‘Doet gewoon pijn’

Leonardo, de jongen die in de omstreden livestream van Bilal Wahib werd uitgedaagd zijn broek naar beneden te doen, heeft nog iedere dag last van pesterijen. Dat vertelt hij in een interview met NOS.

,,Ik word veel gepest, ik ben niet meer zoals vroeger,’’ begint Leonardo, die graag zijn verhaal wil doen omdat hij wil laten zien wat pesten met iemand kan doen. De destijds 12-jarige jongen werd in een livestream van rapper Bilal Wahib uitgedaagd zijn broek naar beneden te doen en zijn geslachtsdeel te laten zien voor 17.000 euro.

,,Ze schelden me uit met van alles en nog wat,’’ vertelt Leonardo. Als hij met de bus naar school gaat begint het roepen en pesten al. ,,Ik ga niet meer zoveel naar buiten als vroeger. (...) Ik ben heel veel vrienden kwijtgeraakt. Ze lachen me uit, hebben me overal van verwijderd.’’ Het pesten houdt tot op de dag van vandaag dagelijks aan.

Pijn

Video’s gaan nog steeds rond op sociale media. ,,Het doet gewoon pijn, het is geen grap. Je ziet mijn geslachtsdeel op die video. Ze sturen ze ook naar mijn broertje en zusje en zeggen dan: ‘lekker dat je broer zijn leven helemaal kapot is gemaakt’.

In een video in maart vorig jaar liet Leonardo (toen nog anoniem, met een pet voor zijn gezicht) weten dat alles goed met hem ging. Hij had ‘een paar dagen niet gegeten’ en ‘schaamde zich voor hij naar bed ging’, maar daar bleef het toentertijd bij. ,,Jullie hoeven niet te stressen, met mij gaat alles goed. Wie voor mijn kant is, het maakt me niet uit. Wie voor Bilal zijn kant is, het maakt me ook niet uit. Jullie hoeven je niet druk te maken”, zei hij.

In juni vorig jaar bood Bilal Wahib meerdere keren zijn excuses aan voor het incident in het programma Op1. Daarin vertelde de rapper ook dat hij met de jongen tot een schikking was gekomen. ,,Mijn advocaat was erbij. Dat is eigenlijk alles wat ik kan zeggen. Zijn ouders zeggen dat hun zoon er nog wel last van heeft. Maar ik wil tegen alle jongens zeggen die iets tegen hem zeggen dat het mijn schuld is. Als hij met mij wil praten, kan dat altijd. Bro, ik hou van jou. Sorry voor wat ik heb gedaan.’’

