Jongste deelnemer (13) maakt diepe indruk bij Dna singers, maar wil iets héél anders gaan doen

In de populaire RTL 4-show treden mensen op die familie zijn van een Nederlandse artiest. Het panel, donderdagavond bestaande uit de teams van Jeroen van Koningsbrugge en Quinty Trustfull en Jaap Reesema en Edson da Graça, moet raden met wie zij een bloedband hebben. Het meisje was amper opgekomen of Jeroen en Quinty hadden al een idee: ze is familie van Angela Groothuizen. Geen gekke gedachte, want Charlee heeft in de verte best iets weg van haar dochter Nona.

Jaap en Edson vonden haar meer lijken op zangeres Meau, terwijl de paarse lokken van Charlee hen ook deden denken aan Kim-Lian van der Meij, die ooit ook kleurrijk haar had. De aanwijzingen in de hintvideo gingen een andere kant op.

Charlee vertelde de dochter te zijn van de bekendheid, die op een groot podium heeft opgetreden voor 100 miljoen kijkers. Dat ging over het songfestival, waar geen van de genoemde sterren aan heeft meegedaan. ,,Ik ben níéts wijzer geworden’’, concludeerde Jaap. Dat maakte even niets uit toen Charlee vervolgens een breekbare versie van S10's hit De diepte bracht: het panel vond het betoverend en bij Jeroen en Quinty stond het kippenvel op de armen.

Volledig scherm Jeroen en Quinty richtten spontaan een fanclub op voor Charlee. © RTL

Het meisje kreeg drie keer een applaus, bijvoorbeeld toen Jeroen opmerkte hoe professioneel ze de band had bedankt. ,,Wij zijn voorzitters van de fanclub’’, jubelde Quinty. Toen moest het duet met haar moeder, alleen zichtbaar als silhouet achter een scherm, nog komen. Het was volgens het panel niet normaal, zeker voor een 13-jarige. De website van de fanclub was inmiddels overbelast, grapte Jeroen.

Maar terwijl hij en Quinty inmiddels zeker wisten wie Charlees moeder is, tastten Jaap en Edson in het duister. De twee zetten hun geld uiteindelijk in op Monique Klemann, omdat ze aan het begin van de show voor de grap hadden gezegd dat wie er ook zou komen, het familie van Klemann moest zijn.

Volledig scherm De moeder van Charlee luisterde emotioneel mee bij Dna singers. © RTL

Dat klopte niet. De moeder van Charlee heeft inderdaad meegedaan aan het songfestival. Het panel was niet aangeslagen op Charlees opmerking dat haar moeder ‘s avonds altijd werkt, want dat is normaal voor artiesten. Maar zij werkt dan niet als zangeres, maar als presentatrice. Achter Charlee in de video stond ook nog een SBS 6-mok. Haar moeder is Hart van Nederland-gezicht Marlayne Sahupala, die in 1991 achtste werd bij het songfestival met One good reason.

De tranen stonden in haar ogen toen ze tevoorschijn kwam. Het publiek smolt toen Charlee vertelde dat ze vroeger altijd de tv een kusje gaf als haar moeder te zien was. Dit ontwapenende meisje gaat een glansrijke zangcarrière tegemoet, dacht het panel. Of toch niet? ,,Ik ga meer richting de FBI-kant’’, onthulde ze. ,,Ik zag een serie en toen dacht ik wow, wat cool. Toen dacht ik: let’s go.’’

Bekijk hieronder het optreden van Charlee en haar moeder:

