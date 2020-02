Jort Kelder: Dit voelt als het vertrek van Willem Duys, Sonja Barend, Mies Bouwman en Johan Cruijff tezamen

,,We zagen het natuurlijk wel aankomen, maar dit is een monumentaal moment, hoor. Oei. En waarom? Je moet ook ergens een keertje stoppen en dit is absoluut het hoogtepunt. Ik denk dat je na zo’n enorm ijzeren ritme en discipline na vijftien jaar ook wel even naar lucht wil happen en iets fris wil bedenken. De timing is als die van Johan Cruijff die naar Barcelona ging.”

,,De Wereld Draait Door gaat al vijftien jaar over een goed humeur. Mensen worden in het programma opgetild. Ik denk dat dat goede humeur van Matthijs wel eens verpest is door de nationale twitterdebatten over zijn salariëring. Die is hij meer dan zat. Het is dubbeltjesgedoe. Waarom hij altijd? Mijn stelling is: talent kost geld en de overheid mag wel wat zuiniger zijn op zijn talenten. Je ziet dagelijks hoe moeilijk het is om het vertrek van Eva Jinek op te vangen. Ik geloof ook niet dat het Matthijs om het geld gaat - hij is helemaal geen materialistische man - maar om het principe. Wie goed is, mag daar iets voor terug zien. Een gevoel van rechtvaardigheid. Hij leverde elke dag een topprestatie.En dan ook nog eens die graaidiscussie over College Tour”, refereert hij aan het gerucht dat Van Nieuwkerk via een constructie aan College Tour geld zou verdienen. ,,Niet waar. Feitelijk onjuist. Dat mag ook wel eens gezegd worden.”