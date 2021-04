Op zondag 30 mei worden voor de zevende keer de Jos Brink Prijzen uitgereikt. Via een livestream, live vanuit DeLaMar Theater in Amsterdam, kan iedereen thuis gratis de uitreiking bekijken. De regeringsprijs gaat elke twee jaar naar personen of organisaties die zich inzetten voor de acceptatie en veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen, transgender personen en intersekse personen (LHBTI).

De presentatie van het tweejaarlijkse evenement ligt dit jaar in handen van programmamaker Nicolaas Veul. Hij zal in gesprek gaan met de genomineerden en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onder andere Mart Hoogkamer, Shirma Rouse, Sem Jansen, Leona Philippo, Brandon Delagraentiss, Yoran de Bont, Jules Jaden Avery en Stanley Burleson zullen optreden. Ook Splinter Chabot is onderdeel van het programma.

De prijs heeft twee categorieën: oeuvre en innovatie. De Jos Brink Oeuvre Prijs gaat naar een persoon, groep of instelling die zich fundamenteel en langdurig inzet of heeft ingezet voor de acceptatie en veiligheid LHBTI’s. De prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000,- en een kunstwerk, gemaakt door een student van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag. De Jos Brink Innovatie Prijs is bedoeld voor een persoon of organisatie, die zich op inspirerende wijze inzet of recent heeft ingezet voor de acceptatie en veiligheid van LHBTI’s en bestaat uit een bedrag van € 1.000,-.

Tot 9 maart kon iedereen kandidaten aandragen. Deze maand zal de jury zich over alle aanmeldingen buigen en per categorie drie genomineerden en de winnaar kiezen. De jury bestaat dit jaar uit Ellie Lust, Afiah Vijlbrief, Thorn Roos de Vries, Pete Wu en Hanna van Vliet.

Emancipatie

De prijs is vernoemd naar de in 2007 overleden acteur en televisiepresentator, acteur en schrijver Jos Brink. Hij was een voorvechter van de acceptatie en emancipatie van LHBTI’s en kwam openlijk uit voor zijn homoseksualiteit.

De uitreiking van de Jos Brink Prijs is op zondag 30 mei vanaf 16:00 uur live en gratis te bekijken.

In 2019 ging de Oeuvre Prijs naar Joke Swiebel en de Innovatie Prijs naar Bowi Jong. Eerdere winnaars zijn onder meer Ellie Lust, het COC en Boris Dittrich.

