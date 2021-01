Joshua kan het dus wél, een Nederlands woord verzinnen

De terugblik

Oké, het is een staaltje groepspsychologie van de licht besneeuwde Nederlandse grond, maar ik was erg benieuwd wat het vertrek van de twee alfamannetjes, Remco en Erik, met de groepsdynamiek zou doen. Wordt het zo niet allemaal heel braafjes?



Dankzij Joshua en Florentijn niet. Alleen tussen die twee knettert het nog enigszins, culminerend in een oud-Hollands potje steen, papier, schaar op een Tsjechisch terras. Juist: steen, papier, schaar en niet rock, paper, scissors. Het wemelt bij Joshua van de Engelse woorden en termen - hij spreekt van ‘obvious’ ; fucked up as always’, ‘either way’. Maakt allemaal niet uit, maar van steen, papier, schaar blijf je af. Period.