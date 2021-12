Journalist BBC biedt excuses aan voor beledigen Britse royals

,,Met betrekking tot zeer redelijke vragen over een of ander dwaas commentaar uit een vorig leven, wil ik zeggen dat ik daar veel spijt van heb”, schreef Rajan donderdag op Twitter over de dingen die hij in columns voor dagblad The Independent schreef. ,,Ik schreef dingen die grof en onvolwassen waren en ik kijk er nu met schaamte op terug, en vraag mezelf af wat ik dacht, eerlijk gezegd.”

Rajan presenteerde onlangs de documentaire The Prinses and the Press, een tweeluik over de relatie tussen de Britse prinsen en de media. De koninklijke familie had gevraagd of ze de productie vooraf al mochten bekijken, maar daar gaf de BBC geen gehoor aan. In een gezamenlijke verklaring van Buckingham Palace, Clarence House en Kensington Palace, die voor uitzending aan de BBC was gegeven, stelden de royals vrije pers belangrijk te vinden, maar dat het jammer is dat nieuws van anonieme bronnen vaak als feit wordt gepresenteerd.