Journalist Willibrord Frequin (80) overleden aan parkinson

Frequin kondigde in november zijn afscheid van de televisie aan. Afgelopen jaren was hij nog te zien in het RTL-reisprogramma Beter Laat Dan Nooit. Frequin kreeg grote bekendheid met zijn werk als verslaggever bij het KRO-programma Brandpunt.



Voor Brandpunt ontmoette Frequin onder anderen paus Johannes Paulus II, Moeder Theresa en prins Bernhard. Vooral met die laatste ontmoeting in 1976 oogstte Frequin veel lof: als enige journalist vroeg hij Bernhard naar de Lockheed-affaire. De man van toenmalig koningin Juliana was betrokken bij een omkoopschandaal waarbij de prins begin jaren 60 zo’n 1,1 miljoen Amerikaanse dollar aan steekpenningen ontving van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed. In 1989 werd Frequin bij Brandpunt ontslagen. Hij zou een aflevering over handel in lichaamsdelen in scène hebben gezet.



Vanaf de jaren 90 werkte Frequin bij RTL 4, RTL 5 en SBS6. Voor de zenders maakte hij programma’s als Achter gesloten deuren, De week van Willibrord, Ooggetuige en Toppers. Later kreeg de omstreden televisiemaker, die erom bekendstond vrij direct te zijn in zijn vraagstellingen en die geen blad voor de mond nam, een column in Panorama.