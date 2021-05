Joyce (23) uit Markelo krijgt wassen beeld in Madame Tussauds

Afgelopen week stond er elke dag een ‘mystery’ star in de studio van Qmusic. Luisteraars konden elk uur raden wie er achter het doek staat om zo kans te maken om in de finale te komen. Deze vond zojuist plaats in Madame Tussauds. Tijdens de show van Kai Merckx, Tom van der Weerd en Bram Krikke, moeten de finalisten allerlei spannende opdrachten doen. Uiteindelijk wist Joyce haar plaats tussen de sterren te claimen.

In de finale moesten Joyce en Sandy een telefoon zoeken die ergens in Madame Tussauds verstopt was en die overging. De telefoon bleek bij het beeld Humberto Tan te liggen. Joyce vond de telefoon. “Ik ben nog een beetje buiten adem. Ik heb Sandy ook aan de kant gegooid, sorry daarvoor! Zij had een voorsprong, dus ik ging er iets te hardhandig langs!” Op de vraag hoe het wassen beeld eruit moet komen te zien, antwoordt ze: “Het beeld moet sowieso sportkleding aan hebben, aangezien ik 5 of 6 keer per week sport. Of een beetje een gala-outfit. En verder moet het beeld op mij lijken natuurlijk!”