Jubileumseizoen De slimste mens kent extra All Stars-editie

Ter ere van het twintigste seizoen van De slimste mens komt KRO-NCRV deze zomer met twee edities. Naast de reguliere reeks die op maandag 11 juli begint, strijden zestien oud-finalisten tegen elkaar in De slimste mens: All Stars . Deze online-versie begint vanaf vrijdag 22 juli op NPO Start.

Beide edities worden gepresenteerd door Philip Freriks, die zoals vertrouwd vergezeld wordt door de eenkoppige jury Maarten van Rossem. Nieuw in de extra vijfdelige online-serie: er strijden niet drie maar vier kandidaten per aflevering tegen elkaar. De deelnemers worden later bekendgemaakt.

De winnaar van elke aflevering krijgt een plekje in de finale die op vrijdag 19 augustus wordt uitgezonden. De eindstrijd van de reguliere reeks is een week later, op 26 augustus.

De slimste mens, al jaren een kijkcijferhit, werd de laatste keer gewonnen door Jacob Derwig. De acteur versloeg in de finale Frank Heinen en Martin Visser. Die serie werd een bijzondere omdat Jan Rot voor de tweede keer deelnam. De zanger en columnist van Mezza haalde in 2012 de finale. Toen hij in juli 2021 hoorde dat hij ongeneeslijk ziek was, liet hij in een gesprek met Philip Freriks weten dat het een van zijn laatste wensen was om nog één keer mee te doen aan De slimste mens. KRO-NCRV en producent Skyhigh TV maakten een uitzondering, waarna hij op donderdag 13 januari begon aan zijn tweede reeks. Rot reikte ditmaal tot de kwartfnale. Op 22 april overleed de musicus.

Vanaf maandag 11 juli is De slimste mens op elke werkdag te zien om 20.40 uur bij KRO-NCRV op NPO 2. De slimste mens: All Stars is vanaf vrijdag 22 juli elke week op NPO Start.

