'Juf Ank' baalt van hele hype rond Luizenmoeder

André van Duin zong het liedje Hallo allemaal dat Juf Ank in De Luizenmoeder zingt als een carnavalsnummer in DWDD. Dat was tegen het zere been van Warringa, die het liedje had opgepikt van haar dochter die het ooit speelde op een harp bij een cursus op de muziekschool.



,,Het voelde als... een soort kermis in de hel. In dat beeld viel opeens alle gekte samen. Ik kreeg het niet meer gerijmd: mijn dochtertje op de harp, en dan Matthijs van Nieuwkerk dijenkletsend bij die carnavalskraker. Het symboliseerde helemaal de hysterie rond De Luizenmoeder. Ik dacht: heel Nederland is gestoord. Iedereen is gek geworden en er wordt in polonaise over me heen gewalst."



Inmiddels kan ze er wel om lachen. ,,Maar de hele hype is zó overtrokken. En dan allemaal met dat lelijke liedje aan de haal - echt een liedje van niks. Ik heb voor BloodyMary betere dingen gecomponeerd, haha. In het tweede seizoen gaan we misschien expres nieuwe liedjes stoppen, kijken wat die gaan doen."