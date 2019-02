Juf Helma is de Johan Derksen van De Luizenmoeder

Het hele weekend heb ik mijn hoofd gebroken over de vraag waarom de makers van De Luizenmoeder nu al bekend hebben gemaakt dat dit tweede seizoen ook meteen het laatste is. Maar zondag, ergens aan het begin van de eerste aflevering, viel het kwartje. Ze kunnen niet anders, want juf Helma gaat na dit schooljaar met pensioen. En niet Ank, niet Anton, niet Volkert en zelfs niet Hannah, maar Helma (een fantastische rol van Leny Breederveld) is de heldin van de serie. Bij ons thuis tenminste.



Hoewel pedagogisch zeer onverantwoord moest ik grinniken bij de scene tussen Anton en Helma, die tijdens de les doodleuk een shaggie zat te roken uit het raam van haar klas. Ze was niet onder de indruk van de reprimande van Anton. ,,Ze zijn bijna twaalf. Die roken binnenkort zelf ook, als het goed is.’’ Om vervolgens tegen een leerling te zeggen: ,,De hele vakantie in Dresden? Ach kind, daar lijkt me geen ene reet aan.’’ Wachten op het oefenbrandalarm? Helma is gek. Ze stuurt de klas gewoon alvast naar buiten. ,,Hebben we dat gehad.’’ En later tegen de drammerige vader Karel: ,,Geen beleid is ook beleid.’’