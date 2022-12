Jurriën wilde per se een islamitische bruid, zocht op internet en zit nu al negen jaar in de cel voor moord

Wereldkam­pi­oen­schap voetbal domineert kijkcijfer­top

Het wereldkampioenschap (WK) voetbal in Qatar domineerde gisteren de kijkcijfertop. De wedstrijd tussen Engeland en Frankrijk werd door 2,5 miljoen mensen bekeken op NPO 1 en voert daarmee de lijst van best bekeken programma’s aan. Het Franse elftal won in de kwartfinale met 2-1 van Engeland.

11 december