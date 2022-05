Jury in zaak Depp-Heard gaat dinsdag verder met beraad

De jury in de smaadzaak tussen de Hollywoodsterren Johnny Depp en zijn ex Amber Heard gaat dinsdag verder met haar beraad. Dat betekent dat er vrijdagavond (lokale tijd) geen uitspraak zal worden gedaan in de zaak die de 58-jarige acteur tegen zijn 33-jarige ex heeft aangespannen.

Na een proces van zes weken waarin Depp en Heard elkaar van huiselijk geweld beschuldigden, voert een zevenkoppige jury overleg over een uitspraak. Tijdens het weekend gaat de jury niet in beraad, evenmin als maandag, want dan is het een feestdag (Memorial Day) in de Verenigde Staten. Het beraad gaat komende dinsdagochtend lokale tijd verder.

Eerder vrijdag hielden de juridische teams van de 58-jarige acteur en de 36-jarige actrice in de rechtbank van Fairfax in de Amerikaanse staat Virginia hun slotpleidooien. Het team van Depp beschuldigde Heard ervan ‘alles te zeggen om haar gelijk te krijgen’. Heards team daarentegen haalde aan dat er ‘ook sprake is van huiselijk geweld als er geen bewijs is’.

Zes weken

De zaak tussen Depp en Heard is inmiddels zes weken gaande. De voormalig geliefden hebben allebei een getuigenis afgelegd voor de rechtbank. Ook werden getuigen gehoord voor zowel Johnny als Amber. Op sociale media leeft de zaak enorm en wordt er flink gespeculeerd over wie deze zaak uiteindelijk gaat winnen.

De acteur klaagde zijn ex-vrouw aan nadat zij in 2018 een opiniestuk schreef voor de Amerikaanse krant The Washington Post, waarin ze zei een slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Hoewel Depp niet bij naam werd genoemd, zou het volgens de 58-jarige acteur voor lezers overduidelijk zijn dat het over hem ging. En hoewel Heard de afgelopen weken onder ede verklaard heeft niet de schrijver te zijn van het betreffende stuk, verklaarde ze later juist wel de auteur van het artikel te zijn, ,,om mensen te laten zien hoe invloedrijk mannen als Johnny Depp zijn”. Depp heeft Heard voor 50 miljoen dollar aangeklaagd. Zij diende een tegeneis is, van 100 miljoen dollar.