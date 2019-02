Jussie Smollett keert na aanval terug op de set van Empire

Eind januari werd Smollett slachtoffer van anti-lhbt en racistisch geweld. Hij werd in Chicago aangevallen door twee mannen die hem in elkaar sloegen, zijn hoofd in een strop duwden en riepen: ,,Dit is MAGA country!", een verwijzing naar de slogan waarmee president Donald Trump campagne voerde, Make America Great Again (MAGA). Smollett is zwart en openlijk homoseksueel. Hij kwam in 2015 uit de kast. Ook zijn personage in Empire is homoseksueel.