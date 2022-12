Justin Bieber boos over H&M-collectie met zijn hoofd en Tom Cruise bedankt fans tijdens vrije val

Première Fami­liespel afgelast na breuken in ruggenwer­vel acteur Mark Rietman door val

De première van tragikomedie Familiespel, die voor vanavond gepland stond in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, is geannuleerd. Acteur Mark Rietman is zondag gevallen in de buurt van zijn huis en kan daarom nu beter niet spelen.

19 december