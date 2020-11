Justin Bieber breekt met Hillsong-voorganger

Lentz stond aan het hoofd van Hillsong in New York, en was jarenlang een persoonlijk spirituele mentor voor Bieber. Volgens Vanity Fair hebben zowel de zanger als zijn vrouw Hailey de voorganger echter ontvolgd op social media na het schandaal. Carl Lentz en zijn vrouw Laura hebben op hun beurt ook besloten de Biebers niet meer te volgen.

De Hillsong-kerk is onderdeel van de pinkstergemeente en op meerdere punten controversieel. De oprichter van de kerk heeft vaker homofobische uitspraken gedaan en Lentz noemde abortus in een interview ooit een zonde. Toch kent de kerk een bescheiden aanhang in Hollywood: Chris Pratt en zijn vrouw Katherine Schwarzenegger gaan naar de aan Hillsong-gelieerde Zoe Church en in het verleden zijn Selena Gomez, Kourtney Kardashian en Vanessa Hudgens bij diensten van Hillsong gespot.

Hillsong is ook in Nederland actief. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam riep de geloofsgemeenschap al eens op het matje wegens vermeende intolerantie van lhbtiq’ers. De kerk doet niet aan conversietherapie, aldus het bestuur na ophef in de Amsterdamse raad, maar ziet een seksuele geaardheid die op enige wijze afwijkt van heteroseksualiteit wel als een ‘levensstijl’. Leidinggevende rollen zijn er dan ook alleen weggelegd voor hetero's.