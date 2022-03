Justin Bieber: het gaat goed met Hailey, ze is sterk

Tijdens de show viel de stroom tijdelijk uit, waardoor Bieber een praatje maakte met het publiek. ,,Weet je, het leven zit vol verrassingen. Daar hebben we geen controle over, net zoals we hier nu bijvoorbeeld even geen stroom hebben. Waarschijnlijk weten de meesten van jullie wel dat het niet goed ging met mijn vrouw, maar ze doet het hartstikke goed nu en ze is sterk. Maar het was wel echt eng, weet je. Ik weet zeker dat God haar in de palm van zijn hand heeft en dat is goed,” aldus Justin.