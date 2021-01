Justitie beluisterde NPO-interview Akwasi: ‘Geen strafbaar feit, hij wilde laptops niet stelen’

NVJ: gedrag Akwasi ‘ronduit kwalijk en bedreigend’

Journalistenvakbond NVJ noemt het gedrag van Akwasi tijdens een interview met het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag ‘ronduit kwalijk en bedreigend‘. ,,Journalisten moeten in vrijheid en ongehinderd hun werk kunnen doen”, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning in een verklaring die door de EO online gezet is. ,,Zeker een publieke figuur als Akwasi zou zich hiervan terdege bewust moeten zijn.”



,,De interviewer is naar onze mening volstrekt gerechtigd om het interview uit te zenden, nu zijn belofte om het materiaal te wissen onder dreiging van het niet teruggeven van de laptop is gedaan. Een dergelijke intimidatie is ronduit kwalijk en bedreigend jegens de betrokken journalist”, aldus Bruning. ,,Een onder een bedreiging geuite belofte is niet rechtsgeldig, dus de interviewer/journalist is in onze optiek volstrekt gerechtigd om het opgenomen materiaal alsnog te gebruiken en het (afgebroken) interview alsnog uit te zenden.”