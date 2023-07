Jutta en Jake vieren drie maanden liefde en Ruud is bang voor de tandarts

Vriendin Kris Kross-ster op brute wijze mishandeld op straat: 'Ziekenhuis in geslagen’

Lizzy van der Ligt, de vriendin van Kris Kross-ster Yuki Kempees, is in de nacht van vrijdag op zaterdag door een onbekende man aangevallen op straat. Ze werd het ziekenhuis in geslagen, schrijft de muzikant zondag op Instagram. ‘Het is een pure uiting van zinloos geweld geweest en een monster heeft mijn meisje gepakt.’