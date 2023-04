Jutta Leerdam wilde ‘nooit, nooit’ relatie met Jake Paul, nu wil ze zijn imago oppoetsen

Het was een opvallende uitspraak van Leerdam, vorige week. Ze vertelde bij de Koningsspelen voor het eerst over haar relatie met de Amerikaanse onlineberoemdheid, maar kapte zichzelf al snel af: ,,Sorry, ik mag er niks meer over zeggen.’’ Wie mag niet praten over haar eigen liefdesleven?

Iemand die heeft afgesproken dat de YouTubeshow van haar vriend de primeur heeft. Zelfs Robbert Rodenburg moet hem voor laten gaan: zijn gesprek met Jutta, voor z’n talkshow Open kaart mag pas later online, zo lijkt het. Hij is een vriend van Jutta, maar haar Jake heeft vijftien keer zoveel abonnees (2,4 miljoen) en Leerdam is naast ongekend succesvol atleet ook slim influencer.

Ze leerde Paul (26) dan ook kennen via Instagram. Zijn management en hijzelf stuurden Jutta een berichtje, omdat hij haar wilde uitnodigen voor zijn YouTubeshow BS w/ Jake Paul. Jutta negeerde hem eerst. Hij moest vooral geen hoop krijgen op iets romantisch. ,,Toen we elkaar gingen volgen, vroegen mensen of we aan het daten waren. Mijn antwoord was: ‘Nooit. Nooit’’’, vertelt Leerdam nu.

Geen haat ervaren

De twee namen de show op voordat ze hun relatie bevestigden en internationaal in het nieuws kwamen. Maar in de auto van Jake konden ze ongestoord verliefd zijn. ,,Hij is in het echt geen idioot’’, zwijmelt Jutta. ,,Hij is gewoon heel anders als er camera’s bij zijn. Hij is de liefste jongen ooit.’’ Hoe moeten we dat zien?

,,Je bent eigenlijk best introvert, rustig, lief en authentiek, kwetsbaar. Ik heb nog nooit een man gezien die emotioneel zo open is. Dat is heel mannelijk, dat je emoties kunt tonen.’’

De typering kan niet verder afstaan van Pauls imago als ‘bad boy’ en ‘probleemkind’: hij werd beschuldigd van seksueel misbruik en oplichting en gaf feestjes tijdens de lockdown. Zo zag Jutta hem ook, bekent ze. Daten met hem vond ze een ‘risico’. ,,Want ik had nog nooit haat meegemaakt [van fans]’’, aldus Leerdam. Die kwam er wel: wat moet nationaal trots Jutta met zo’n slechte invloed, was de tendens.

‘Meest veroordeelde persoon ter wereld’

,,Aan alle Nederlanders: stop alsjeblieft met het haten van Jutta omdat ze met mij datet’’, roept Jake zijn kijkers op. ,,Als ze je zouden kennen, één gesprek met je hebben, denken ze helemaal anders over je’’, weet Jutta zeker. ,,Ik wou dat ik kon uitleggen hoe aardig je bent. Maar dat kan ik niet eens in woorden vatten.’’

Ze probeert het wel. ,,Jij hebt geen ego in de liefde. Je bent echt jezelf met mij en ik kan mezelf zijn met jou. Ik vertrouw je sinds het begin.’’ Jake noemt zichzelf ‘de meest veroordeelde persoon ter wereld’ en slachtoffer van slechte krantenkoppen, maar vindt dat hij zo’n stoer imago als bokser nodig heeft. Buiten de ring is hij iemand die Jutta na een week chatten al bloemen stuurde voor Valentijnsdag. ,,Ik wist vooraf al dat we gingen daten’’, zegt hij. ,,Ik zweer het je. Ik wist dat onze vibes ‘boem’ richting de maan zouden gaan.’’

En zo kwam Jake uit de ‘friendzone’, zoals Jutta het noemt: hij ging van een vriend naar de vriend. ,,Ik heb mezelf daaruit gevochten’’, grapt Jake. ,,Je wilde niet de schaatsster leren kennen, of de Jutta van Instagram’’, reageert ze. ,,Je wilde mijn ziel leren kennen.’’

Nooit meer een schaatser

De grootste geruststelling voor de haters komt als de twee beseffen dat ze elkaar een tijdje niet gaan zien. ,,Ik heb doelen, jij hebt doelen, we hebben drukke levens’’, zegt Jutta. ,,Ik denk dat het voor ons allebei beter is’’, vult Jake aan. ,,We kunnen ons richten op wat we moeten bereiken.’’

Leerdam was eerder samen met haar schaatscollega Koen Verweij. Ze gingen vorig jaar zomer uit elkaar. Jutta wil nu nooit meer een schaatscollega daten, zweert ze. ,,Ik zou het niet aanraden. Het is een kleine wereld, je bent 24/7 samen, dat vind ik niet goed voor een relatie.’’

