K-popband BTS komt naar Amsterdam

K-popband BTS komt naar Nederland. De zevenkoppige Zuid-Koreaanse boyband staat op zaterdag 13 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam, maakte concertorganisator MOJO vandaag bekend.

BTS staat aan de vooravond van zijn eerste Europese tournee en slaat ons land dus niet over. Kaarten voor het Nederlandse concert van de boyband zijn vanaf vrijdag 1 juni te koop.

BTS debuteerde in 2013 in Zuid-Korea met het nummer No More Dream van hun eerste album 2 Cool 4 Skool. Met hun eerste single en eerste plaat vielen de jongens meteen in de prijzen en de daarop volgende singles en albums leverde de band steeds meer bekendheid op.

De mix van Koreaanse en Engelstalige pop, rap en hiphop leverde BTS in 2016 internationale bekendheid op met de plaat Wings. Inmiddels is BTS - ook bekend als Bangtan Boys, Beyond the Scene of Bangtan Sonyeondan (bulletproof boyscouts) - toe aan zijn zesde studioplaat. Love Yourself: Tear verschijnt morgen.