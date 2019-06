K’s Choice-zanger: Ik kon mijn vrouwelijke lichaam niet meer aanzien

K's Choice-zanger Sam Bettens heeft vanavond voor het eerst gepraat over zijn transitie van vrouw naar man. De 46-jarige Sam, die voorheen als Sarah door het leven ging, schoof aan in de talkshow van Margriet van der Linden en deed daar zijn verhaal. ,,Ik wilde geen bikini's meer dragen en probeerde mijn borsten te verbergen.”

Een vrouw, kinderen, een succesvolle carrière en weinig tegenslagen: Sam Bettens was een gelukkig mens. Hij dacht nooit eerder bewust na over een transitie, maar toen de zanger een jaar geleden een verhaal las van een vriendin op Facebook, begon hij toch te twijfelen.



Het dochtertje van een van zijn vrienden voelde zich namelijk meer een jongen dan een meisje. Haar ouders besloten haar daarom in jongenskleding naar school te laten gaan. ,,Dat was het moment dat ik dacht: ik ben jaloers op een jongetje van zes jaar", legde Bettens vanavond uit.

Quote Op dat moment dacht ik: ik ben jaloers op een jongetje van zes jaar Sam Beets

Nooit eerder stond de K’s Choice-frontman er zo bij stil als op dat moment. ,,Ik was al gelukkig, maar ik voelde altijd al dat er iets niet in orde was, dat er iets niet oké was.” Of hij dat gevoel al die jaren dan heeft onderdrukt, vroeg Margriet van der Linden zich af. ,,Dat denk ik wel. Maar er spelen zoveel dingen mee. Er zijn dingen waar ik op terugkijk en denk: misschien wist ik het toen al?”



Ook het vrouwelijke lichaam stond Bettens steeds meer tegen. ,,Ik wilde geen bikini's meer dragen, probeerde mijn borsten zelfs te verbergen”, bekende hij aan Van Der Linden. ,,Voor veel mensen was ik misschien al mannelijk, maar de vrouwelijke dingen die ik nog had, wilde ik niet meer zien.”



Bettens besloot zijn gevoel direct te delen met zijn vrouw, kinderen en andere personen die dicht bij hem stonden. ,,Ik wilde iedereen erbij betrekken, ik wilde niet dat het als de bliksem op iedereen zou afkomen.” En dat zijn omgeving zijn transitie goed oppikte, was een enorme opluchting voor de zanger.

Vrijheid